“Gentleman Jack”, una (vera) storia controcorrente

Si puo' vedere su

Anne Lister è stata un’imprenditrice e proprietaria terriera inglese del 1800, famosa per i suoi diari. Ci ha lasciato quasi 8.000 pagine, di cui un sesto in codice. Proprio i suoi scritti hanno ispirato “Gentleman Jack”, la cui seconda e ultima stagione è disponibile su Now dal 31 luglio.

Anne (interpretata da Suranne Jones) è famosa anche per il suo matrimonio con Ann Walker: la loro fu la prima unione ufficiale tra due donne nella Storia britannica. In questi nuovi episodi esploriamo la vita coniugale di Anne e Ann, dopo il loro matrimonio nel finale della prima stagione. La decisione di mostrarsi in pubblico senza riserve rischierà di portare scompiglio nell’alta società.