“Germinal”, la serie ispirata al romanzo di Émile Zola

Al via su Rai3 venerdì 29 aprile, ruota intorno allo sciopero dei minatori di carbone di Anzin, nel nord della Francia, nel 1884 Simona De Gregorio







Ispirata al romanzo omonimo di Émile Zola, "Germinal", la serie tv al via su Rai3 venerdì 29 aprile, ruota intorno allo sciopero dei minatori di carbone di Anzin, nel nord della Francia, nel 1884. Zola prese spunto dalla vicenda per raccontare la storia di un personaggio inventato, Étienne Lantier (Louis Peres), un giovane lavoratore ribelle, che dopo aver schiaffeggiato il suo capo lascia il suo paese e arriva nell’immaginaria cittadina di Montsou. Qui viene assunto in miniera e resta sconvolto dalle condizioni di vita e dallo sfruttamento dei lavoratori. Quando la compagnia, a causa della crisi economica, impone una riduzione dei salari, Étienne spinge i compagni a scioperare.

E sarà solo l’inizio di una dura battaglia contro le ingiustizie... Nella serie non manca poi l’aspetto romantico. Il giovane conosce la famiglia Maheu e si innamora della figlia Catherine (Rose-Marie Perreault). Ma deve vedersela con un rivale, il violento Chaval (Jonas Bloquet).

Le riprese si sono svolte in diverse cittadine minerarie della Francia del Nord. Sono state usate più di 2.400 comparse, 22 tonnellate di carbone e 700 costumi dell’epoca. Per una fedele ricostruzione sono stati ascoltati ex minatori e consultati archivi e documenti del Mining History Centre, il più grande museo minerario francese. «Mi chiedevo se sarei stato all’altezza» ha detto Louis Peres. «Poi ho capito che anche Étienne si poneva la domanda: “Sarò all’altezza della rivoluzione e delle aspettative degli altri?”. Così ho avvicinato i miei dubbi ai suoi e ci ho costruito attorno questo eroico personaggio».