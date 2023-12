“Gigolò per caso”, una commedia per ridere di gusto

Su Prime Video arriva la serie tv con Christian De Sica "Gigolò per caso" Credit: © Prime Video Carola Piluso







Un padre ingombrante, un matrimonio in crisi e rivelazioni sconcertanti sono gli ingredienti di “Gigolò per caso” la serie in uscita il 21 dicembre su Prime Video. In sei episodi si racconta l’amore che spesso ha dei risvolti inattesi. Ne esce una storia irriverente, ma elegantemente spiritosa, con protagonisti Christian De Sica, Pietro Sermonti, Ambra Angiolini e Asia Argento.

Avventure strampalate e verità scioccanti sono l’essenza dell’apparente monotona e incolore vita di Alfonso Bremer (Sermonti) che, in seguito alla scoperta della vera professione di suo padre Giacomo (De Sica) e del tradimento di sua moglie Margherita (Angiolini) con la terapista Costanza (Argento), rivoluziona la sua realtà ritrovandosi a essere un “Gigolò per caso”.

«Alfonso è goffo, buono ma noioso, e nella serie finalmente si libera dei vecchi traumi scoprendo il piacere del corpo» spiega Sermonti. L’ironia e il carisma di De Sica esplodono in un esilarante Giacomo Bremer (padre di Alfonso) che, dopo un infarto, decide di lasciare in eredità la sua “attività di amatore” affidando le sue clienti al figlio. «Giacomo è un miscuglio tra mio padre Vittorio e Alberto Sordi, è disincantato, surreale e si finge morto per fare uno scherzo al figlio» rivela sorridendo Christian. Dopo varie reticenze Alfonso decide di seguire le orme paterne. Nella serie Asia Argento, invece, grazie a Costanza dà sfogo al suo lato più giocoso: «Grazie ai miei compagni di set è stato tutto più fluido e mi sono divertita» confessa l’attrice. Infine, a proposito del suo personaggio Ambra racconta: «Margherita è una donna che fa succedere i disastri nella vita degli altri, non è sicura di niente e questo la rende pericolosa». Nel cast, Frank Matano, Greg, Sandra Milo e Stefania Sandrelli.