“Ginny and Georgia 2”: trama, cast e trailer

La seconda stagione torna su Netflix con nuovi episodi dal 5 gennaio Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Buone notizie per i fan di "Ginny and Georgia": la seconda stagione approda su Netflix il 5 gennaio. La serie dramedy di Sarah Lampert era stata rinnovata praticamente subito, visto il successo riscosso dalla prima stagione. Sono quindi in arrivo dieci nuovi episodi che raccontano la vita dell’adolescente Ginny Miller (Antonia Gentry) e della sua problematica madre Georgia (Brianne Howey).

Come finiva la prima stagione

Il finale della prima stagione era stato parecchio forte: Ginny aveva scoperto tutta la verità su sua madre Georgia, colpevole di aver ucciso il marito Kenny perché aveva abusato della figlia. Sconvolta, era fuggita alla ricerca di suo padre insieme a suo fratello Austin (Diesel La Torraca).

La trama della stagione 2

In attesa di una sinossi ufficiale, si può sfruttare il trailer per cogliere un po’ di anticipazioni sulla nuova stagione: Ginny e suo fratello sono a casa di Zion (Nathan Mitchell), mentre la madre Georgia ha un nuovo compagno, Paul (Scott Porter), con cui sostiene di non sentire la mancanza dei figli. Poi, a un certo punto, sembra che Ginny torni a casa, anche se il rapporto con la madre è destinato a complicarsi ancora, specie per il ritorno di un altro ex fidanzato di Georgia, interpretato da Aaron Ashmore (“Locke & Key”), che Austin chiama «papà».

Il trailer

Il cast