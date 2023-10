Gli hotel e le serie tv: “The Continental” e altre 7

Non è sempre così rilassante trascorrere le vacanze in hotel... Tra mystery, thriller, comicità e rondò sentimentali, gli show "in villeggiatura" Colin Woodell in una scena di "The Continental" Credit: © Amazon Prime Video Fiaba Di Martino







Un albergo come il Continental, a New York, non è di quelli che potrebbero fregiarsi di un eccelso punteggio sui siti di prenotazione: gestito dal losco Cormac (Mel Gibson), è il punto d'incontro e un rifugio per malfamati criminali provenienti da tutto il mondo. Siamo negli Anni 70, e il giovane Winston Scott (Colin Woddell) vi si reca per mettere insieme una squadra armata fino ai denti...

Nel corso di tre serrati episodi, la miniserie prequel del franchise cinematografico di "John Wick" inanella scontri all'ultimo sangue nei corridoi del lussuoso hotel, un palcoscenico ideale per dispiegare intrighi, misteri, giochi d'amore e d'ombra, come dimostrano gli show che vi presentiamo di seguito.

“ The White Lotus ” - Now

” - Now “ Bates Motel ” - TimVision

” - TimVision “ American Horror Sony: Hotel ” - Disney+

” - Disney+ “ Grand Hotel ” - Infinity+

” - Infinity+ “ The Night Manager ” - Prime Video

” - Prime Video “ Hotel Portofino ” - Now

” - Now “Hotel Transylvania: La serie” - Netflix