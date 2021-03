“Gli irregolari di Baker Street”: trama, cast e trailer

Su Netflix cinque ragazzi sono assoldati da Holmes e Watson, tra mistero e soprannaturale I protagonisti di "Gli irregolari di Baker Street" Credit: © Netflix Valentina Barzaghi







Debutta il 26 marzo su Netflix “Gli irregolari di Baker Street”, la serie che vede cinque giovanissimi alle prese con alcuni casi avvolti nel mistero e nel soprannaturale, a cui partecipano assoldati dalla famosa coppia investigativa Holmes e Watson.

La trama

In una Londra Vittoriana, torbida e pericolosa, quattro adolescenti squattrinati vivono insieme in uno scantinato. Hanno tutti un passato non semplice e sono diventati l’uno per l’altro l’unica famiglia che conoscono. Bea (Thaddea Graham) è forte e determinata, il vero collante del gruppo. Sua sorella Jessie (Darci Shaw) è, al suo contrario, docile e vittima di strane allucinazioni che la debilitano anche fisicamente. L’introverso Billy (Jojo Macari) e il divertente Spike (McKell David) sono i loro inseparabili compagni d’avventura. A loro si aggiunge il nobile Leo (Harrison Osterfield), disposto a tutto pur di fuggire dalla sua immobile vita di palazzo.

I cinque amici vengono assoldati da una inconsueta versione del Dr. Watson (Royce Pierreson), losca e molto dura, come aiuto in indagini che richiedono contatti diretti con la strada e le fasce più basse di chi la abita. Quello che l’uomo non dice loro - ma si troveranno presto a scoprire da soli - è che ogni indagine è legata a un mistero con una forte componente soprannaturale. E che tra di loro si nasconde qualcuno dotato di poteri per fronteggiarlo.

Il trailer

“Gli irregolari di Baker Street” è un teen drama in cui si fondono immaginari fantasy e horror. Ognuno dei suoi otto episodi racconta un caso che Holmes e Watson affidano ai ragazzi, mentre parallelamente scorre la trama che riguarda le loro vite e gli strani accadimenti di magia nera che avvolgono Londra. La serie scritta e prodotta da Tom Bidwell è uno show destinato ai più giovani, con tutti gli ingredienti per appassionarli. Avventura, amicizia e amore s'intrecciano e la messa in scena è una rivisitazione contemporanea, multirazziale e con una marcata componente femminile, di un periodo storico e di un classico della narrativa. Peccato per l’utilizzo della musica che, scelta per piacere al suo pubblico e per marcare il ritmo incalzante delle avventure dei suoi protagonisti, finisce troppo spesso per risultare fuori contesto.

Il cast

Nel cast troviamo Thaddea Graham (“US”) nei panni di Bea e Darci Shaw (“Judy”) in quelli di Jessie. Le due ragazze sono le protagoniste assolute della serie. Con loro ci sono Jojo Macari (“Sex Education”) nei pani di Billy, Mckell David (“The Gentlemen”) in quelli di Spike e Harrison Osterfield (“Catch-22”) in quelli di Leo. Henry Lloyd-Hughes (“Killing Eve”) e Royce Pierreson (“The Witcher”) interpretano rispettivamente Sherlock Holmes e il Dr. John Watson.