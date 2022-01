“Godless”, l’America del 1884. Da vedere su Netflix

La miniserie in sette episodi racconta la vita in America nel 1884, tra paesini dalle piccole case in legno, enormi distese di terra e vento Monica Agostini







Si puo' vedere su

La miniserie in sette episodi racconta la vita in America nel 1884, tra paesini dalle piccole case in legno, enormi distese di terra e vento. I protagonisti sono Roy Goode, un fuorilegge abilissimo con la pistola, suo padre adottivo Frank Griffin (altrettanto spietato, forse di più), Alice Fletcher (è Michelle Dockery, Lady Mary Crawley in “Downton Abbey”), giovane vedova che da sola gestisce un ranch, lo sceriffo Bill McNue.

E poi ci sono le tante donne della cittadina di La Belle, rimaste vedove dopo che una tragedia in miniera ha ucciso i maschi (e mariti) in età adulta: tutte aspettano con spirito più o meno religioso il nuovo parroco (da qui il titolo “Godless”, senza Dio). Griffin è all’inseguimento di Goode, che lo ha abbandonato e tradito, e dove passa il primo con la sua banda lascia solo cadaveri. Alla fine non può che esserci lo scontro buoni contro cattivi, dove Goode si allea con lo sceriffo: chi vincerà? Finale a parte, una certa lentezza nella sceneggiatura fa apprezzare gli ampi paesaggi americani e aggiunge gusto a dinamiche già viste in così tanti film western.