“God’s favorite idiot”: salvare il mondo è un lavoro molto stressante!

Ben Falcone e Melissa McCarthy sono le star di una serie di Netflix divertente e... soprannaturale "God's favorite idiot" Credit: © Netflix Paolo Fiorelli







Si puo' vedere su

Come si fa ad andare avanti nella vita di tutti i giorni quando vieni colpito da un fulmine e diventi letteralmente fosforescente? È quello che succede a Clark (Ben Falcone), il protagonista di “God’s favorite idiot” su Netflix. Lui vorrebbe solo far finta di niente, e anche la sua fidanzata Amily (Melissa McCarthy) cerca a suo modo di rassicurarlo dicendogli: «Vedrai che si tratta solo di un principio di autocombustione».

Ma amici e giornali cominciano a notare la cosa, finché arriva il momento tanto temuto: un angelo alato (ma in giacca e cravatta, e molto professionale) scende dal cielo per annunciare a Clark che è stato scelto come il nuovo messaggero di Dio. E a questo punto inutile stupirsi se arrivano anche Satana, sotto forma di una bellissima donna, e i quattro Cavalieri dell’Apocalisse. Del resto il compito assegnato a Clark è esattamente quello di salvare il mondo dall’Apocalisse. O almeno rimandarla un po’... “God’s favorite idiot” è l’ultimo frutto della collaborazione tra i comici Melissa McCarthy e Ben Falcone, moglie e marito nella vita, che avevamo visto insieme in film come “Le amiche della sposa”, “Corpi da reato”, e “Superintelligence”. Ma questa volta la loro unione dura una serie intera.