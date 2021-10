“Goliath”, serie legal con un po’ di azione e Billy Bob Thornton. Da vedere su Prime Video

Ci sono tre stagioni e tutte valgono il tempo che gli dedicherete Ezio Genghini







Se vi piacciono le serie legal condite con un po’ di azione, recuperate “Goliath”. Ci sono tre stagioni e tutte valgono il tempo che gli dedicherete. Il protagonista è Billy McBride (Billy Bob Thornton), un avvocato dal passato professionale sfolgorante che ha perso tutto, compreso il rapporto con moglie e figlia.

Vive in un motel scalcinato a Santa Monica, ma la sua vera casa è un bar a pochi passi, di quelli senza finestre per poter bere senza preoccuparsi se è troppo presto. A rompere il suo tran tran arriva Patty Solis-Papagian (Nina Arianda), una giovane avvocatessa “svalvolata” che si è trovata tra le mani un caso legale che vuole portare a un redditizio patteggiamento e crede che la vecchia volpe dei tribunali, Billy McBride, possa darle una mano. Il destino vuole che ci sia di mezzo lo storico studio di Billly, guidato dal suo ex socio, Donald Cooperman (William Hurt) ora nemico giurato. Per Billy, che non ha mai amato i patteggiamenti, questa diventa più che mai una questione personale, tra un avvocato senza mezzi e una multinazionale grande come il gigante Golia di biblica memoria.