“Gomorra – La serie”, Marco D’Amore regista della serie prequel

L'attore e regista Marco D’Amore sarà dietro la cinepresa della nuova serie prequel di “Gomorra”, l’epica saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano.

Il titolo di lavorazione “Le origini” anticipa il soggetto, che sarà l'ascesa criminale di Pietro Savastano da ragazzo di strada a boss di spicco di Secondigliano. La serie, prodotta da Sky Studios e Cattleya – parte di ITV Studios - e distribuita da Beta Film, conterà sei episodi per la prima stagione e si avvale anche di Francesco Ghiaccio (“Dolcissime”, “Un posto sicuro”) alla regia. Il primo ciak è atteso nei primi mesi del 2025 tra Napoli e zone limitrofe.

Al timone della scrittura ritroviamo Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, storici autori di “Gomorra – La serie” nonché di progetti come “L'Immortale”, “Gomorra – La serie” e “Django”. Marco D'Amore contribuisce ai soggetti, oltre ad essere supervisore artistico della serie, insieme allo stesso Saviano.

Annunciata lo scorso anno in occasione delle celebrazioni per i vent'anni di Sky Italia, il progetto di una serie prequel da “Gomorra” costituisce una nuova strategia per le produzioni originali della pay-tv di Comcast. Si guarda ai franchise, con un prequel di “Romanzo Criminale” in lavorazione, con la volontà di puntare sui marchi più riconoscibili con cui Sky si è stabilita nel nostro Paese.

“Gomorra”, che quest'anno compie dieci anni, è una delle serie italiane più esportate al mondo, grazie alle piattaforme streaming come Hbo Max e Netflix che l'hanno distribuita al di fuori dei confini nazionali. La sua popolarità ha dato origine a una serie di epigoni che ancora oggi continuano a tenere banco, da “Suburra” a “Mare Fuori”.