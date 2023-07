“Good Omens 2”, il demone e l’angelo ancora insieme

Seconda stagione su Prime Video per la serie scritta da Neil Gaiman Giulia Ausani







Puoi goderti il tuo meritato riposo dopo aver sventato l’Apocalisse? Non proprio. O così racconta la seconda stagione di “Good omens”, disponibile su Prime Video dal 28 luglio.

Nei nuovi episodi, ambientati quattro anni dopo gli eventi della prima stagione, il demone Crowley (David Tennant) e l’angelo Aziraphale (Michael Sheen) sono felicemente disoccupati e non hanno più contatti con i rispettivi datori di lavoro, l’Inferno e il Paradiso. Ma tutto cambia quando nella libreria di Aziraphale si presenta l’arcangelo Gabriele (Jon Hamm), nudo come un verme e del tutto privo di memoria («Guarda il mondo con la meraviglia di un bambino» ha detto Hamm). Crowley e Aziraphale dovranno allearsi di nuovo per indagare su questo mistero, ma nascondere un arcangelo gli attirerà contro le ire di angeli e demoni in egual misura.

La prima stagione, uscita nel 2019, era un fedele adattamento dell’omonimo romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman (produttore della serie e autore della sceneggiatura). I nuovi episodi, invece, si basano su materiale inedito: nel 1989 Pratchett (scomparso nel 2015) e Gaiman avevano buttato giù idee e appunti per un potenziale sequel che però non hanno mai potuto scrivere per via dei rispettivi impegni.

«Dopo la prima stagione già sapevo di voler raccontare il resto della storia» ha detto Gaiman (co-sceneggiatore dei nuovi episodi). «Le idee di oltre trent’anni fa sarebbero un’ipotetica terza stagione. La seconda è un modo per muovere la trama in quella direzione».

Nelle nuove puntate ritroviamo volti familiari, a volte in nuovi ruoli: come Nina Sosanya e Maggie Service, che nella prima stagione interpretavano due suore sataniche e ora sono Nina, proprietaria di una caffetteria, e Maggie, che gestisce un negozio di dischi.