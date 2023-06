“Good Omens”, il trailer della seconda stagione

A fine luglio su Prime Video i nuovi episodi con protagonisti Michael Sheen, David Tennante e Jon Hamm "Good Omens" Credit: © Prime Video Cecilia Uzzo







L’angelo Azraphel e il demone Crowley stanno per tornare. Il trailer della seconda stagione di "Good Omens" fa partire il conto alla rovescia per i nuovi episodi, disponibili su Prime Video dal 28 luglio. L’improbabile duo nato dalla penna di Neil Gaiman e Terry Pratchett (in Italia il romanzo s'intitola “Buona Apocalisse a tutti!”) si riunisce nella nuova stagione della serie che vede protagonisti Michael Sheen e David Tennant. I due attori riprendono, rispettivamente, i panni del puntiglioso angelo Azraphel, commerciante di libri rari, e del demone dalla vita frenetica Crowley.

Si andrà oltre al materiale originale del romanzo e i due avranno a che fare con un mistero che li e ci porta da prima dell’Inizio, ai tempi biblici, al furto di tombe nell’Edimburgo vittoriana, al Blitz nell’Inghilterra degli anni ’40, fino ai giorni nostri.

Il trailer

La trama

Essendo stati sulla Terra sin dall’Inizio, e avendo ormai sventato l’Apocalisse, Azraphel e Crowley stanno tornando a una comoda vita tra i mortali a Soho, Londra. Questo fino a quando l’arcangelo Gabriele (Jon Hamm) si presenta inaspettatamente alla porta della libreria di Azraphel senza ricordare chi sia o come sia arrivato lì. Mentre Crowley non comprende perché l’arcangelo sia lì, Azraphel è ansioso di risolvere questo mistero. Nascondere l’arcangelo sia al Paradiso sia all’Inferno sconvolge rapidamente le loro vite in modo imprevisto. Per raggiungere il proprio obiettivo il duo avrà bisogno di qualcosa di più di un miracolo.

Il cast della seconda stagione

Oltre ai protagonisti Michael Sheen e David Tennant il cast della seconda stagione include anche Jon Hamm nei panni dell'Arcangelo Gabriele, Doon Mackichan in quelli dell’Arcangelo Michele e Gloria Obianyo nel ruolo dell’Arcangelo Uriele. Miranda Richardson è il demone Shax, Maggie Service come Maggie e Nina Sosanya nel ruolo di Nina. Tra i nuovi volti: Liz Carr è l’Angelo Saraqael, Quelin Sepulveda Angelo Muriel e Shelley Conn il demone Beelzebub.