“Gormiti -The New Era” arriva la serie live action

Rainbow annuncia la produzione di “Gormiti -The New Era”. La global content company fondata da Iginio Straffi collabora con Giochi Preziosi per il reboot di uno dei franchise più amati degli ultimi 15 anni per far nascere questa serie live action. Saranno venti le puntate, la cui regia è affidata a Mario Parruccini, girate in Italia in lingua inglese, con un cast di attori internazionali. La data d’uscita è prevista per l’autunno 2024.

Le riprese sono già iniziate nelle Marche, alle Grotte di Frasassi e al Tempio del Valadier. Ecco alcune immagini scattate durante le riprese.

La trama

Quattro ragazzi della Terra che vengono scelti per diventare ‘Scion’ (cioè protettori) e aiutare a salvare un regno fantastico chiamato Gorm. Nel corso della serie, i quattro Scion impareranno l'importanza del rispetto per la natura, del sacrificio personale, e del potere dell’amicizia e dell’unione contro le avversità. A ogni Scion sarà assegnato un personale Gormita (uno dei leggendari e coraggiosi spiriti guerrieri) che lo guiderà e supporterà emotivamente. Che si tratti di una figura paterna mancante (per Carter), di un migliore amico a lungo desiderato (per Skye), di un saggio fratello maggiore (per Zane) o di qualcuno con cui confidarsi (per Glen), i Gormiti saranno fondamentali per guidare gli eroi nella loro crescita. Nel corso della serie i quattro protagonisti capiranno che essere eroi non vuol dire semplicemente indossare un bel costume e brandire armi leggendarie e dovranno acquisire una fiducia e una maturità tali da renderli esseri umani migliori, abbracciando le virtù del coraggio e della collaborazione, della curiosità e della creatività.

Il cast