“Gormiti – The New Era”, la nuova serie per ragazzi

Amicizia, fiducia reciproca e coraggio permettono di affrontare le sfide della vita e superare le proprie paure. Ed è l’unione e la solidarietà a fare la differenza. Questo è il messaggio della serie "Gormiti - The New Era", la trasposizione in live action, arricchita da effetti speciali, dei celebri eroi amati dai giovanissimi, al via su Rai2 lunedì 28 ottobre alle 18.50.

La storia segue le vicende di Carter, Glen, Skye e Zane, quattro ragazzi terrestri che vengono scelti per diventare la nuova generazione dei Scion, i guerrieri protettori del mondo fantastico di Gorm. Un compito difficile che li porterà ad affrontare sfide sempre più grandi, con l’aiuto della loro custode Myridell e dei loro Gormiti, gli spiriti guerrieri che sono stati investiti del ruolo di guide per la nuova generazione di Scion, non solo in battaglia, ma anche nella vita di tutti i giorni. Che si tratti di una figura paterna mancante (per Carter), di un’amica del cuore (per Skye), di un saggio fratello maggiore (per Zane) o di un confidente(per Glen), i Gormiti saranno essenziali per accompagnare gli eroi terrestri nella loro crescita, preparandoli ad affrontare la terribile minaccia oscura di Lord Graven che mira alla conquista di Gorm e della Terra, servendosi dei suoi perfidi generali e del suo esercito di Skav.

Tra un combattimento e l’altro, i quattro dovranno portare avanti le loro vite terrestri piene di impegni: scuola, sport e vita sociale. Ma impareranno la capacità di collaborazione, l’importanza del rispetto per la natura, del sacrificio e dell’unità. Oltre alla storia, la serie, girata tutta in Italia, vanta location esclusive, tra cui le Grotte di Frasassi e il Tempio del Valadier, nelle Marche (con tecniche che garantiscono il rispetto dell’ambiente) e il borgo fantasma di Craco (MT).