“Gossip Girl 2”: il trailer della serie sequel

Dal 2 dicembre su Sky arriva la seconda stagione della serie teen ambientata nella scuola più "in" di Manhattan Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Poco più di un anno dopo il debutto, torna "Gossip Girl": dal 2 dicembre la seconda stagione della serie sequel debutta in esclusiva su Sky (e ovviamente in streaming su Now), con un episodio a settimana in contemporanea con gli Stati Uniti. La prima stagione aveva fatto il suo debutto alla fine di ottobre 2021, a quasi dieci anni dalla fine dell'originale di Josh Schwartz che aveva dato popolarità ai suoi interpreti protagonisti, da Blake Lively a Leighton Meester fino a Penn Badgley (ora star della serie Netflix "You"). Una nuova generazione di adolescenti dell’élite di Manhattan è al centro di questo nuovo mondo che continua a basarsi sui romanzi bestseller di Cecily von Ziegesar e sulla serie omonima, con cui ha in comune anche lo showrunner Joshua Safran.

Il trailer della seconda stagione

La trama dei nuovi episodi

È il secondo semestre dell'ultimo anno e Gossip Girl è intenzionata a non dare tregua a nessuno, controllando le vite scandalose e le bugie dei rampolli dell'élite di Manhattan. D'altronde bisogna dare al proprio pubblico ciò che il proprio pubblico vuole. Ora è dunque tempo per lei di tornare in azione e guardare al proprio impatto e come può renderlo più catastrofico di prima, anche se questo significherebbe mentire. Vecchi nemici, nuovi alleati, tutto in continuo divenire: potrà esserci una sola regina, ed entro la fine dell'anno scolastico tutti sapranno dove sono stati (dis)seppelliti i segreti...e chi li ha portati allo scoperto.

Il cast

Il cast della seconda stagione di "Gossip Girl" comprende ovviamente gli interpreti già conosciuti della prima, cui si aggiunge come guest star Michelle Trachtenberg.