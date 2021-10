“Gossip Girl”: su Sky il reboot della serie cult

Nuovo cast, nuovi intrecci, stesso mondo patinato dell’upper class newyorchese: dal 27 ottobre su Sky e Now I protagonisti del reboot di "Gossip Girl" su Sky Serie e NOW dal 27 ottobre Valentina Barzaghi







Dal 27 ottobre torna su Sky Serie e in streaming su Now, una delle serie più amate e seguite degli ultimi decenni. Parliamo di “Gossip Girl” e non di un normale sequel di stagione, ma di una nuova produzione, con nuovi interpreti e un nuovo intreccio. Ciò che rimane della storia tratta dai romanzi di Cecily von Ziegesar e dallo show originale sviluppato da Josh Schwartz e Stephanie Savage, è l’ambientazione, ovvero i corridoi della scuola privata più “in” dell’Upper East Side newyorchese, e la fitta trama di amori, segreti e vendette tra i suoi studenti, portati alla luce dalla tagliente voce segreta di “Gossip Girl”, che qui si ripresenta sotto forma di account Instagram.

Siamo di nuovo alla Constance Billard St. Jude's School. Mentre la giovane influencer Julien Calloway (Jordan Alexander) conosce per la prima volta di persona la sorellastra Zoya (Whitney Peak), “Gossip Girl” ricomincia a colpire. Questa volta però non si tratta di Dan Humphery o di qualcuno con una storia simile alla sua, ma del corpo docente capeggiato dalla professoressa Keller (Tavi Gevinson), arcistufo di non essere rispettato da quegli studenti ricchi e strafottenti. Come rimetterli in riga? Appoggiandosi alla passata fama del blog, gli insegnanti aprono un account instagram che diviene presto l’occhio più indiscreto e tagliente sul mondo degli studenti.

Si tratta di un reboot della serie andata in onda tra il 2007 e il 2012. Protagonista è una nuova generazione dell’élite di Manhattan, oggi più che mai attenta al proprio profilo, soprattutto social. È Instagram a entrare di prepotenza nel mondo di questi ragazzi e ragazze, per cui l’apparenza è tutto. Spunto interessante a livello di indagine sociologica in tv, se non fosse che lo show rimane sulla superficie, più interessato all'intrattenimento che non ad aprire una riflessione vera.

Il mondo dei protagonisti viene invaso dagli adulti con tutti i loro problemi, che arrivano ad avere un'importanza scenica pressoché identica alla loro. Il corpo insegnanti che, non sapendo prendere posizione con gli studenti, si nasconde sotto lo pseudonimo di “Gossip Girl” per dar loro una lezione, è un’idea originale, ma che stride con l’universo di partenza.

Nel cast ci sono Jordan Alexander nei panni dell’influencer Julien, Whitney Peak in quelli della sua sorellastra Zoya, Eli Brown in quelli del conteso “Obie”, Thomas Doherty in quelli del perfido Max, Emily Alyn Lind in quelli di Audrey ed Evan Mock in quelli di “Aki”. Ziòn Moreno e Savannah Lee Smith interpretano Luna e Monet, rispettivamente stylist e social media manager di Julien. Jonathan Fernandez è il padre di Zoya, Nick, mentre Luke Kirby è Davis, padre di Julien. Nel ruolo dei vari componenti del corpo docenti della Constance ci sono invece Tavi Gevinson, Adam Chanler-Berat, Jason Gotay e Rana Roy, tra i tanti. Kristen Bell è ancora la voce narrante.