“Gossip Girl”: trama, cast e trailer della nuova serie

Dal 27 ottobre, su Sky Serie e in streaming su Now, si torna nella scuola più esclusiva dell'Upper East Side "Gossip Girl" Credit: © Sky Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Pronti a tornare nel'Upper East Side? A partire dal 27 ottobre su Sky Serie e in streaming su Now arriva il reboot di “Gossip Girl”, con un nuovo cast, nuove storie, ma la stessa esclusiva scuola di sempre.

Il teen drama che racconta le vite dell'élite di Manhattan è andato in onda per la prima volta in Italia nel 2009 (negli Stati Uniti nel 2007), diventando in breve tempo un classico della cultura pop anche da noi. Protagonisti di questa nuova versione sono gli studenti di una generazione più fluida e multiculturale, pronti a vivere i corridoi della scuola più esclusiva di New York. A dare voce alla misteriosa narratrice della serie c'è ancora una volta Kristen Bell.

Le immagini di "Gossip Girl" "Gossip Girl" Credit: © Sky "Gossip Girl" Credit: © Sky "Gossip Girl" Credit: © Sky "Gossip Girl" Credit: © Sky "Gossip Girl" Credit: © Sky

Il sequel è già stato rinnovato per una seconda stagione, divisa in due parti, la seconda parte arriverà anche in Italia a novembre, in contemporanea con gli Stati Uniti.

A partire dal 22 ottobre andranno inoltre in onda tutte e sei le stagioni della serie originale, disponibili anche interamente on demandsu Sky e in streaming su Now. Lo stesso giorno un canale dedicato (113) trasmetterà maratone di tutti gli episodi, per prepararsi alla nuova serie.

La trama

Si torna nell’esclusiva Constance Billard St. Jude's School. Mentre la giovane influencer Julien Calloway e la sua sorellastra Zoya finalmente possono passare del tempo assieme senza preoccuparsi del giudizio dei loro rispettivi padri, “Gossip Girl” torna a colpire. Solo che questa volta non si tratta di Dan Humphrey o di qualcuno con una storia simile alla sua, bensì di un gruppo di professori decisamente stufi dei loro facoltosi e viziatissimi studenti, ai quali è arrivato il momento di farla pagare. Ovviamente con scottanti rivelazioni e pubbliche umiliazioni nella piazza virtuale dei social network. A farne le spese in prima battuta sarà proprio il rapporto tra Julien e Zoya, che si ritroveranno da complici a rivali.

Il cast

Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak e Savannah Lee Smith. Con Todd Almond, Adam Chanler-Berat, Johnathan Fernandez e Jason Gotay.

Il trailer in italiano