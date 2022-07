“Grand Hotel – Intrighi e passioni”: costumi, luoghi, protagonisti. Tutte le curiosità

La serie torna venerdì 22 luglio con i nuovi episodi della terza stagione, in prima serata su Canale 5 Simona De Gregorio







Una storia romantica, condita con tormenti, ostacoli e colpi di scena, nella Spagna dei primi del Novecento. Al centro della fiction di Canale 5 "Grand Hotel - Intrighi e passioni" c’è l’amore travagliato tra Julio (Yon Gonzalez), un giovane di umili origini, e Alicia (Amaia Salamanca), figlia di Donna Teresa (Adriana Ozores), la perfida proprietaria dell’albergo di lusso dove si svolgono le vicissitudini.

La serie torna venerdì 22 luglio con i nuovi episodi della terza stagione, che ripartono da dove ci avevano lasciato. Dopo aver scoperto le angherie a cui Diego (Pedro Alonso), il marito di Alicia, ha sottoposto la donna, Julio decide di affrontare il rivale. Ma improvvisamente il Grand Hotel viene devastato da un’esplosione. E Alicia è scomparsa... Ma, in attesa degli sviluppi, cerchiamo di scoprire tutte le curiosità su questa fiction che ha catturato il cuore del pubblico.

Seppur romanzata, la serie descrive perfettamente la società dei primi del Novecento. Lo storico Juan José Luna, oggi capo curatore del Museo del Prado a Madrid, ha prestato la sua consulenza e ha redatto un dossier con gli eventi storici e culturali rilevanti di quegli anni, per garantire un racconto fedele della Belle Époque.

A fare da cornice alla storia sono le splendide ambientazioni. Prima di tutto il Grand Hotel, che in realtà è lo spettacolare Palazzo della Magdalena nella città di Santander, un tempo residenza estiva della famiglia reale spagnola. Altre riprese sono state realizzate a Bárcena Mayor, una tra le città più antiche della Cantabria. E si possono ammirare anche le incantevoli spiagge delle dune di Liencres e di Mataleñas, vicino a Cabo Menor, sempre nel Nord della Spagna.

Nella terza stagione entra a far parte del cast Megan Montaner, l’indimenticabile Pepa de "Il segreto", che ha partecipato ad altre fiction di successo, come "Fuoco amico" con Raoul Bova e "Lontano da te" accanto ad Alessandro Tiberi. Qui è Maite, un’amica di Alicia, che aiuterà Julio a ritrovarla dopo l’eplosione. E non resterà insensibile al fascino del giovane…

Oltre alla Montaner, il cast si avvale di altri attori popolari. Yon Gonzalez era in "Le ragazze del centralino" e "Gli eredi della terra". Amaia Salamanca è stata protagonista della serie "Velvet" e della più recente "Benvenuti a Eden". Sempre da "Velvet" proviene anche Marta Hazas, che entra in questa stagione nel ruolo dell’infermiera Laura Montenegro. Infine, Pedro Alonso, Berlino de "La casa di carta".

Un attento lavoro è stato fatto sui costumi, che rispettano la moda dell’epoca con pizzi, spille, cappellini e merletti. Molti abiti e accessori provengono dal celebre mercatino delle pulci El Rastro di Madrid. Altri dalla Sastreria Cornejo, sempre nella capitale iberica. Una famosa sartoria di noleggio di abiti d’epoca, fondata nel 1920, che è diventata fornitrice delle più importanti produzioni cinematografiche in costume, da "Lawrence d’Arabia" a "Shakespeare in Love" e "Agora".