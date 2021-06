“Grand Hotel – Intrighi e passioni”, dal 9 giugno su Canale 5

Al via in prima serata la nuova serie spagnola ambientata agli inizi del Novecento Silvia Perazzino







Un amore romantico e un giallo intricato. Parliamo di "Grand Hotel - Intrighi e passioni", la nuova serie spagnola in nove episodi al via su Canale 5 il 9 giugno in prima serata.

Nella Spagna del 1905 il giovane e umile Julio Olmedo (Yon González) arriva nell’immaginaria cittadina di Cantaloa per far visita alla sorella Cristina, che lavora nel lussuoso Grand Hotel. Ma qui scopre che la ragazza, accusata di furto, è stata licenziata e da oltre un mese non si hanno sue notizie. Julio, senza svelare la propria identità, si fa assumere come cameriere per indagare sulla scomparsa della sorella, e qui si innamora di Alicia Alarcón (Amaia Salamanca), promessa sposa al direttore dell’albergo, Diego (Pedro Alonso), e figlia dell’autoritaria Donna Teresa (Adriana Ozores), la proprietaria dell’hotel.

In Spagna la serie è stata un successo e ha avuto tre stagioni. Da noi, nel 2015, è andato in onda l’omonimo remake con protagonisti Valentina Bellè ed Eugenio Franceschini. La serie è stata girata in Cantabria, nel nord della Spagna. L’albergo teatro delle vicende narrate è il Palazzo della Magdalena, a Santander, ex residenza reale e ora sito storico aperto al pubblico.