“Grand Hotel – Intrighi e passioni”: trama, cast e personaggi

Da mercoledì 9 giugno va in onda in prima serata su Canale 5 la nuova serie spagnola Cecilia Uzzo







Dalla Spagna con furore: mercoledì 9 giugno debutta "Grand Hotel - Intrighi e passioni", una delle nuove serie dell’estate di Canale 5 in onda in prima serata alle 21.20.

Si tratta di una produzione spagnola ambientata in un hotel di lusso all’inizio del Novecento, un period-drama che combina storia, commedia e mistero. Nel cast ci sono attori molto amati dal pubblico, dal protagonista Yon González (“Il sospetto”, “El internado”, “Le ragazze del centralino”) a Pedro Alonso (Berlino de “La casa di carta”), fino a Megan Montaner (la più amata ne “Il segreto”) e Marta Hazas (“Cuore ribelle”, “El internado”, “Velvet”).

Prodotta dalla spagnola Bambú Producciones, la serie (composta da tre stagioni) è stata acclamata dal pubblico e dalla critica e poi ha ottenuto un grande successo internazionale.



Relazioni complicate, amori, bugie, segreti e tradimenti sono gli ingredienti principali della storia, che porta lo spettatore indietro nel tempo all'interno del magnifico Grand Hotel, lo storico e iconico Palacio de la Magdalena, a Santander – per la prima volta utilizzato come location di riprese – nella natura del posto. Il consulente storico della serie, Juan José Luna, attuale capo curatore del Museo del Prado, ha redatto un dossier con gli eventi storici e culturali rilevanti di quegli anni, per garantire un racconto quanto più fedele ai temi della Belle Époque.

La trama

Nella Spagna del 1905, il giovane e umile Julio Olmedo arriva nell’immaginaria cittadina di Cantaloa per far visita alla sorella Cristina, che lavora nel lussuoso Grand Hotel. Ma qui scopre che la ragazza, accusata di furto, è stata licenziata e da oltre un mese non si hanno sue notizie. Julio, senza svelare la propria identità, si fa assumere come cameriere per indagare sulla scomparsa della sorella e qui si innamora di Alicia Alarcón, promessa sposa al direttore dell’albergo, Diego, e figlia dell’autoritaria Donna Teresa, la proprietaria dell’hotel. Insieme, Julio e Alicia scopriranno segreti gelosamente custoditi tra le mura del lussuoso edificio.

Cast e personaggi Credit: © Mediaset Yon González è Julio Olmedo Protagonista della fiction, Julio Olmedo è un giovane proveniente da una famiglia che non ha grandi possibilità economiche. Il ragazzo, anche se povero, è molto ostinato e intraprendente e, soprattutto, è molto determinato a ritrovare la sorella Cristina. Credit: © Mediaset Amaia Salamanca è Alicia Alarcón Aldecoa Nel ruolo del'eroina della storia c'è Alicia: è la figlia della proprietaria dell'hotel e anche la promessa sposa del direttore Diego. La bella ereditiera, tuttavia, sarà irrimediabilmente conquistata dal giovane Julio. Credit: © Mediaset Pedro Alonso è Diego Murquía L’attore è noto principalmente per aver vestito i panni di Andrés de Fonollosa, meglio conosciuto come Berlino, nella serie spagnola di Netflix “La casa di carta”. È il direttore dell'albergo e il futuro marito di Alicia, quindi anche il futuro proprietario della struttura. Altri personaggi Adriana Ozores è Doña Teresa Aldecoa La matriarca della famiglia Aldecoa è vedova ed è l'unica proprietaria dell'hotel. Determinata a continuare a gestire l’hotel, vuole che la figlia Alicia ne sposti il direttore Diego. Paula Prendes è Cristina Olmedo È la sorella minore, prima licenziata e poi scomparsa, sulle cui tracce si mette il fratello Julio. Megan Montaner è Maite Rebelles L’attrice, amatissima nel ruolo di Pepa ne “Il Segreto”, è la migliore amica di Alicia: elegante, ambiziosa ed arguta, ha proseguito gli studi per diventare una delle prime avvocatesse di Spagna.