“Grey’s Anatomy”: dal 5 ottobre su La7 la 16ª stagione

02 Ottobre 2020 | 9:16 di Redazione Sorrisi

Gli appassionati di "Grey’s Anatomy" dovranno pazientare ancora un po’ di tempo, causa Covid, per poter vedere i primi episodi della 17ª stagione. Molto più breve è invece l’attesa per vivere i 21 della precedente, che La7 manda in onda in chiaro a gruppi di tre in prima serata da lunedì 5 ottobre.

L’apprezzatissimo medical drama ideato da Shonda Rhimes vede sempre protagonista la dottoressa Meredith Grey (Ellen Pompeo) presso l’immaginario Grace Hospital di Seattle (Stati Uniti). In questa 16ª stagione si aggiungono al cast principale gli attori Greg Germann, Jake Borelli e Chris Carmack, interpreti rispettivamente di Tom Koracik, Levi Schmitt e Atticus Lincoln. Mentre uscirà di scena Justin Chambers, interprete del dr. Alex Karev.

Il primo dei tre episodi si chiama Nient’altro a cui aggrapparsi e vede Meredith ammettere il coinvolgimento in una frode assicurativa che mette in pericolo la sua licenza medica. Nel secondo, Di nuovo in sella, fa una diagnosi a una paziente infrangendo la Legge. Il terzo episodio, Riuniti, racconta di una ex paziente di Meredith che, appreso del suo licenziamento, rifiuta di farsi operare da altri medici, ma poi...