“Grey’s Anatomy”, la scelta di Meredith

Il 31 ottobre arriva su La7 la 18a stagione del medical drama con Ellen Pompeo Simona De Gregorio







Preparatevi perché la 18a stagione di "Grey’s Anatomy", al via su La7 lunedì 31 ottobre, sarà ricca di colpi di scena. E in gran parte le sorprese riguarderanno la protagonista della serie, Meredith Grey (Ellen Pompeo): riceverà infatti un’interessante proposta di lavoro da un ospedale del Minnesota e dovrà decidere se accettare, lasciando così Seattle.

Davanti a questo bivio peseranno non solo le ragioni professionali ma anche i sentimenti, visto che nelle nuove puntate il cuore della dottoressa comincerà a battere per qualcuno... E per una storia che nasce, altre si sgretolano: vedremo quindi Amelia (Caterina Scorsone) allontanarsi sempre più da Link (Chris Carmack), che si avvicinerà a Jo (Camilla Luddington). E guai seri investono il Grey Sloan Memorial Hospital, imponendo ad alcuni di fare drastiche scelte.