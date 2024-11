“Grey’s Anatomy”, la serie ospedaliera è arrivata a 21 stagioni

Si puo' vedere su

Riaprono i reparti del Grey Sloan Memorial Hospital di Seattle in quella che è la serie ospedaliera più longeva: la 21a stagione di “Grey’s Anatomy”, al via giovedì 21 novembre con un episodio alla settimana, ci riserva tantissime sorprese. Una su tutte, il ritorno nel cast fisso di Ellen Pompeo nei panni della dottoressa Meredith Grey, per buona parte delle puntate. Come capo di Chirurgia generale, si troverà a dover coniugare le responsabilità professionali con i problemi familiari. Intanto, un nuovo gruppo di specializzandi arriva in ospedale, ognuno con storie personali complesse e ambizioni che porteranno scompiglio nell’equipe medica.