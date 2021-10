“Grey’s Anatomy”, si va in corsia con Meredith Grey

La storia con al centro Ellen Pompeo riprende su Disney+ "Grey's anatomy" Credit: © Disney+ Matteo Valsecchi







Si puo' vedere su

La novità principale è proprio la messa in onda. Infatti per la prima volta la nuova stagione di “Grey’s Anatomy” debutta su Disney+ dal 27 ottobre. Una saga, quella della dottoressa Meredith Grey (Ellen Pompeo), che continua a emozionarci con le sue storie.

In questo capitolo, il 18°, vedremo subito la dottoressa Grey invitata in un ospedale del Minnesota dove è stata chiamata da un collega per l’apertura di un nuovo laboratorio per lo studio del morbo di Parkinson. E qui Meredith troverà anche una vecchia fiamma. Per quanto riguarda il cast, confermati gli storici Chandra Wilson e James Pickens Jr.. Gli episodi sono settimanali.