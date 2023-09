“Griselda”, Sofia Vergara interpreta la madrina dei narcos colombiana

Su Netflix a gennaio arriva la miniserie ispirata alla vita di Griselda Blanco, la "Regina della droga" Sofia Vergara in "Griselda" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Arriverà su Netflix il 25 gennaio del prossimo anno “Griselda”, la nuova miniserie con protagonista Sofia Vergara dai creatori e produttori di “Narcos” e “Narcos Messico” (Eric Newman e Andrés Baiz). L’attrice si cimenta qui in un ruolo drammatico, nei panni della feroce e affascinante imprenditrice colombiana. La Griselda a cui è ispirato il personaggio è conosciuta come “La madrina” o “La regina della droga”, ritenuta responsabile di centinaia di omicidi tra gli Anni 70 e 80 e condannata per narcotraffico.

La trama

Ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa imprenditrice colombiana Griselda Blanco, una madre affettuosa che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. È riuscita a tenere in pugno business e famiglia, guadagnandosi il soprannome di “Madrina”.

Il cast

Alberto Guerra (Dario Sepúlveda), Christian Tappan (Arturo Mesa), Martín Rodríguez (Rivi Ayala), Juliana Aidén Martinez (June Hawkins), Vanessa Ferlito (Carmen Gutiérrez).

