“Guida astrologica per cuori infranti”, ma sarà davvero colpa delle stelle?

La nuova serie italiana di Netflix parla di sentimenti e... zodiaco. Ce la raccontano Claudia Gusmano, Michele Rosiello e Lorenzo Adorni







Si chiama “Guida astrologica per cuori infranti” come il libro di Silvia Zucca pubblicato con successo nel 2015. È una serie brillante nel tema e nel formato, 6 episodi da 35 minuti ognuno intitolato a un segno zodiacale e disponibili su Netflix a partire dal 27 ottobre.

Il genere è quello della commedia romantica, che tanti ascendenti annovera al cinema, dal “Dario di Bridget Jones” al “Favoloso mondo di Amelie”, infatti anche qui la protagonista è una giovane donna, Alice (Claudia Gusmano), che si destreggia fra disastrose relazioni amorose seguendo più o meno i consigli dell'amico-confindente-guru dell'astrologia Tio (Lorenzo Adorni) e allo stesso tempo cercando di farsi strada come produttrice in una tv locale di Torino dove è arrivato un severo quanto affascinante e misterioso direttore creativo, Davide Sardi (Michele Rosiello). Altri 6 episodi (con i restanti segni dello Zodiaco) sono attesi nella seconda stagione prevista fra qualche mese.

Claudia Gusmano

Claudia Gusmano in "Guida astrologica per cuori infranti" Credit: © Netflix

Come hai costruito il personaggio di Alice?

«Mi sono ispirata a Winona Ryder e alla mia gatta Menta. Alice doveva essere disarmata e disarmante, bella, semplice, visionaria, scomposta. È stato un lavoro costante, un personaggio non si finisce mai di scoprire cosi come vale per le persone reali. Bisogna avere grandi braccia per accogliere se stessi».



È un po' la nipote di Bridget Jones, la madre di tutte le ragazze imbranate con idee brillanti.

«È un po’ come tutte noi. Volevamo che arrivasse un'Alice vera, non perfetta, che masticasse la vita con gusto e che avesse la generosità di sorprendersi sempre».



Amicizia/amore: c'è così tanta confusione?

«Sono due forme d’amore… Tutto può diventare l’altro».



Anche a te, come alla tua Alice, piacciono le commedie romantiche?

«Sì, mi piacciono molto, ma io non ho un genere preferito. Mi piace emozionarmi senza prediligere un genere».



Leggi l’oroscopo?

«Sono leone e non leggo l’oroscopo, ma come tutti mento».

Michele Rosiello

Michele Rosiello e Claudia Gusmano in "Guida astrologica per cuori infranti" Credit: © Netflix

Raccontaci il tuo personaggio, Davide Sardi.

«È il nuovo direttore creativo del network televisivo, messo lì per dare una sterzata creativa al canale. È un uomo che appare sicuro, generoso, appassionato soprattutto sul lavoro, ha intuito, anche se per Alice è il nemico, quello che licenzierà le persone. E poi c'è un'inquietudine misteriosa».



Non è amore a prima vista con Alice?

«Si parte da una base di opposti: Alice è in continua lotta con se stessa e non si piace, lui è apparentemente risolto. Ma la cosa fondamentale è che lui e Alice non si sentono giudicati l'uno dall'altra, riescono a tirar fuori la parte migliore di loro, potrebbe essere questo il piccolo segreto per un grande amore, chissà…».



Cosa ti piace di lui?

«Come Davide io sono uno che ascolta tanto e magari parla meno e quando parlo dico cose pensate. Davide sente la responsabilità nei confronti degli altri, a volte pensa più agli altri che a se stesso».



Che segno zodiacale sei?

«Sono un acquario del 18 febbraio, l'ascendente non lo conosco perché mia madre non sa dirmi l'orario di nascita, me ne ha detti tre diversi, il più probabile è che sia ascendente cancro».



Tu che fai quando hai il “cuore infranto”?

«Quando mi è capitato ne ho approfittato dal punto di vista artistico, in un momento di dolore ho cercato sempre di fare qualcosa di positivo, magari ho scritto dei pensieri, una volta ho iniziato a suonare la chitarra».

Lorenzo Adorni

Lorenzo Adorni in "Guida astrologica per cuori infranti" Credit: © Netflix

Per chi deve ancora vedere la serie il tuo personaggio è…?

«È Tio, è quello che arriva attraverso il gioco, con molta ironia e poca scientificità a dire ad Alice, attraverso i segni zodiacali: “Accetta il destino per quello che è, accettati nel tuo essere sgangherata, sbadata, generosa. Un cuore infranto non è chiuso”. È quella persona che tutti vorremmo avere accanto per dirci: “Vai bene come sei”».



In cosa ti riconosci?

«È un personaggio estremamente contemporaneo, con una mentalità molto aperta e tendenzialmente luminosa, lui odia i giudizi e i pregiudizi, combatte una mentalità stantia, “il mondo è più fluido di come ce lo immaginiamo”, afferma, che in fondo è lo slogan del nostro 2021».



Leggi o segui l'oroscopo?

«Mi sto rendendo tanto conto che tutti leggono l'oroscopo, come dice il mio personaggio “anche chi dice di non leggerlo e di non crederci sa di che segno zodiacale è”. Io sono bilancia ascendente vergine, un bel connubio di rotture di scatole. Lo leggo quando capita, cerco di evitare quando devo fare qualcosa di importante».



Hai mai detto: «Ho il cuore infranto»?

«Mi è successo svariate volte di avere il cuore infranto non solo per una questione romantica. Però penso che dentro una crepa poi si formi un ramo nuovo, si piange, ci si lascia andare al dolore, ma alla fine quello che conta è l'istinto di sopravvivenza. Una cicatrice porta sempre a un cambiamento, è un'opportunità, non è un handicap».