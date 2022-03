“Halo”, nel futuro l’umanità è minacciata dagli alieni

Su Now inizia una saga ispirata a uno dei videogame più popolari "Halo" Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Qualunque appassionato di videogame sa che “Halo” è uno dei titoli più importanti e popolari degli ultimi vent’anni. E dopo una lunga attesa (inizialmente se ne sarebbe dovuto occupare Steven Spielberg) è pronto a diventare una serie tv, in partenza su Now (oltre che su Sky Atlantic) dal 24 marzo in inglese con sottotitoli (la versione doppiata debutterà poi il 28).

Si tratta della serie di fantascienza più attesa della stagione, con un budget di oltre 200 milioni di dollari, ma ben pochi dettagli sono trapelati da una produzione totalmente “top secret”. Vi basti sapere che “Halo” è ambientata nel 26° secolo e vede l’umanità scontrarsi con una minaccia aliena nota come Covenant.

Protagonista della serie è Pablo Schreiber nei panni del super-soldato Spartan-117 mentre Natascha McElhone è la brillante e tormentata dottoressa Halsey, che ha contribuito in prima persona a ideare queste autentiche “macchine da guerra”.