“Halo”, il trailer della seconda stagione

Paramount+ ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione della serie "Halo", tratta dalla saga di videogiochi per Xbox. La nuova stagione sarà disponibile da giovedì 8 febbraio con i primi due episodi.

Nella seconda stagione, Master Chief John-117 (Pablo Schreiber) guida la sua squadra di Spartan d'élite contro la minaccia aliena nota come Covenant. A seguito di un evento scioccante su un pianeta desolato, John non riesce a liberarsi dalla sensazione che la sua guerra stia per cambiare e rischia tutto per dimostrare ciò a cui nessuno crederà: che il Covenant si sta preparando ad attaccare la più grande roccaforte dell'umanità. Con la galassia sull'orlo del baratro, John intraprende un viaggio per trovare la chiave della salvezza dell'umanità, o della sua estinzione: l'Halo.

Diretta dallo showrunner e produttore esecutivo David Wiener (Brave New World), la serie si svolge nell'universo che ha debuttato nel 2001 con il lancio del primo gioco "Halo" per Xbox. Drammatizzando un epico conflitto del 26° secolo tra l'umanità e una minaccia aliena nota come Covenant, la serie intreccia storie personali con l'azione, l'avventura e una visione del futuro immaginaria.