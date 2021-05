“Halston”, era lui l’imperatore dei cappellini

Ewan McGregor su Netflix interpreta uno stilista entrato nella storia "Halston" Credit: © Netflix Francesco Chignola







Tutti ricordano il cappellino celeste che Jackie Kennedy indossava al giuramento di suo marito, il presidente John F. Kennedy, nel 1961. Non tutti sanno, però, che quel cappellino era firmato Halston. Si faceva chiamare così: il suo nome era Roy Halston Frowick, geniale designer (anche di abiti da donna), amatissimo dalle star, grande amico di Liza Minnelli e Andy Warhol, e assiduro frequentatore del leggendario locale Studio 54 a New York.

La vita di Halston, però, non è fatta solo di lustrini e serate danzanti: fu segnata infatti dalla bancarotta e dalla malattia. A raccontarla per la prima volta arriva la miniserie prodotta per Netflix da Ryan Murphy (dopo “The Politician”, “Hollywood” e “Ratched”) con Ewan McGregor nei panni dello stilista. Un tuffo nostalgico nell’America degli Anni 60 e 70 che si confronta anche con l’ipocrisia e con i lati più oscuri della celebrità.