“Halston”, il ritratto intimo di un uomo e l’affresco di un’era. Da vedere su Netflix

La serie in 5 episodi dipinge il mondo del jet set americano attraverso la vita di Roy Halston Frowick







Le notti folli allo Studio 54 con Andy Warhol, l’amicizia con Liza Minnelli, le sfilate sgargianti negli Anni 70 e 80. “Halston”, su Netflix, dipinge il mondo del jet set americano attraverso la vita di Roy Halston Frowick (1932-1990), interpretato da uno strepitoso Ewan McGregor: un “semplice sarto” che diventa uno dei più grandi stilisti degli Stati Uniti.

Scritta e prodotta dal geniale Ryan Murphy (che ha firmato, tra le altre cose, “Glee”, “American horror stories”, “Feud” e “Pose”), la miniserie in cinque episodi è al tempo stesso il ritratto intimo di un uomo e l’affresco di un’era. La storia inizia con Halston bambino che disegna cappelli per la mamma. Nel 1958 ottiene il lavoro di capo modista in un grande magazzino di New York e nel 1961 diventa famoso con un colpo di fortuna, quando Jacqueline Kennedy per l’insediamento del marito alla Casa Bianca indossa l’iconico copricapo a tamburello creato da lui. Da lì, l’ascesa e la caduta: dai fasti delle passerelle di Parigi all’incubo della droga e dell’Aids. Merita d’essere vista tutta d’un fiato.