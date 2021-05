“Halston”: trama e cast della nuova serie con Ewan McGregor

Ewan McGregor veste i panni dello stilista newyorchese Halston, nella serie Netflix che lo racconta, disponibile dal 14 maggio Ewan McGregor in "Halston" Credit: © Netflix Valentina Barzaghi







Lo stilista Roy Halston Frowick, meglio noto come Halston, fu una vera icona degli Anni 70-80. Creatore, secondo Karl Lagerfeld del “vero stile americano”, vestì donne come Liza Minelli, sua musa, Liz Taylor, Jackie Kennedy Onassis, Catherine Deneuve, e molte altre. Netflix gli dedica una miniserie in cinque puntate disponibili dal 14 maggio, in cui Halston è interpretato nientemeno che da Ewan McGregor (“Trainspotting”, “Big Fish”).

La serie vede lo zampino dell’iper-prolifico Ryan Murphy (“American Horror Story”, “Hollywood”, “Ratched”) che troviamo sia in veste di produttore sia di sceneggiatore insieme all'inseparabile Ian Brennan con Sharr White, Ted Malawer, Tim Pinckney e Kristina Woo.

La trama

“Halston” segue l’ascesa del leggendario stilista newyorchese da cui prende il nome, a partire dal suo debutto nell’olimpo della moda come designer di cappelli, dopo che un suo modello fu indossato da Jackie Kennedy all’Inauguration Day di suo marito John nel 1961. Quando alla fine degli Anni 60 le donne smisero d’indossare cappelli nella vita di tutti i giorni, Halston decise di aprire la sua creatività al disegno di abiti e collezioni. Dopo aver trovato i finanziamenti, grazie al suo innato talento e alla conoscenza dell’alta società newyorchese, Halston aprì la sua boutique-casa di moda che nel tempo divenne sinonimo di lusso, sensualità e versatilità al femminile.

Dalle sue umili origini all’aggressiva acquisizione che costrinse Halston a lottare per il suo nome, passando per le feste allo Studio 54 - era un grande amico di Andy Warhol - e alla sue amicizie celebri, la serie è un patinato ed esplosivo ritratto della personalità creativa del designer e il racconto di un tempo e di una città, New York, ritratta in uno dei suoi momenti artistici più iconici. È una serie che parla di moda, riportando in auge una figura che fu di grande impatto per il suo tempo, ma rendendola appetibile al grande pubblico attraverso una narrazione di forte intrattenimento e l’interpretazione di una star come Ewan McGregor, perfetto nel ruolo.

Il cast

Nel cast insieme a lui ci sono anche Krysta Rodriguez nei panni di Liza Minnelli e Rebecca Dayan in quelli di Elsa Peretti. Gian Franco Rodriguez è Victor, Vera Farmiga è Adele, Bill Pullman è David Mahoney e Rory Culkin è Joel Schumacher, tra i tanti. Tutti gli episodi della serie sono diretti da Daniel Minahan (“Deadwood”, “Hollywood”, “Ratched”).