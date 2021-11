“Hanna”: l’ultimo viaggio verso la libertà

Arriva su Prime Video la stagione conclusiva dell’adrenalinica serie su una giovane killer Esmé Creed-Miles in "Hanna" Credit: © Prime Video Giusy Cascio







Buone notizie per i fan di “Hanna”, la serie drammatica tratta dall’omonimo film del 2011 diretto da Joe Wright e ideata da David Farr: arriva il gran finale! Dal 24 novembre su Prime Video, infatti, la terza e ultima stagione con sei episodi della durata di circa un’ora ciascuno.

Ritroveremo Hanna (Esmé Creed-Miles), la protagonista, una ragazza cresciuta in una foresta e diventata un super soldato. Il suo obiettivo è quello di distruggere in segreto e dall’interno la Utrax, l’organizzazione criminale che l’ha addestrata a diventare un’assassina. Insieme con l’ex agente della Cia Marissa Wiegler (Mireille Enos) ha costretto l’agente della Utrax John Carmichael (Dermot Mulroney) ad aiutarla nella sua missione, ma i suoi colleghi assassini, Sandy (Áine Rose Daly) e Jules (Gianna Kiehl), sospettano il complotto. Hanna va comunque avanti per la sua strada, pronta a scoprire chi detiene il potere e determinata a sconfiggere ogni ostacolo fra lei e la libertà.