“Happy Valley”, la complicata vita di una poliziotta inglese. Da vedere su Now

La storia, molto poco felice, di Catherine Cawood (Sarah Lancashire), sergente della polizia del West Yorkshire Tiziana Lupi







Si intitola “Happy Valley” ma per la protagonista della serie britannica disponibile su Now, ahimè, di felicità ce n’è ben poca. Catherine Cawood (Sarah Lancashire), sergente della polizia del West Yorkshire, ha davvero una vita complicata e, probabilmente, il suo fascino sta proprio in questo perché è impossibile non solidarizzare con lei alla fine delle sue difficilissime giornate, nonostante il carattere non proprio accomodante.

Sarah è divorziata e vive con la sorella Clare, ex alcolista e tossicomane, e con Ryan, il figlio di sua figlia Becky, nato dallo stupro subito da quest’ultima da parte dell’inquietante Tommy Lee Royce. Qualche mese dopo la violenza, Becky si è suicidata e Catherine ha deciso di tenere con sé il nipote nonostante il timore che nel Dna del ragazzino ci siano tracce della violenza paterna. L’uscita di Royce dalla prigione e i suoi tentativi di instaurare un rapporto con il figlio innescano una serie di avvenimenti a catena che si concludono nell’ultima delle tre avvincenti stagioni.