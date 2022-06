“Harlem”, la vita di 4 amiche nello storico quartiere nero di New York. Da vedere su Prime Video

Una serie divertente e un occhio sulla cultura afroamericana di oggi nella Grande Mela Monica Agostini







Si puo' vedere su

Questi dieci episodi raccontano la vita di quattro amiche nello storico quartiere nero di New York, Harlem appunto, ricco di identità ma sempre in trasformazione. Camille (Meagan Good) è una ricercatrice di antropologia alla Columbia University fino a che non perde il posto per incomprensioni con il nuovo capo (niente meno che… Whoopi Goldberg); a complicare il tutto torna in città l’ex fidanzato.

Quinn è una stilista emergente che per seguire questo sogno continua a farsi mantenere dalla madre, in attesa del cliente che la renderà una celebrità. Angie in amore passa da un ragazzo all’altro e nel lavoro… beh, diciamo che, dopo un periodo di fugace fama, un impiego vero non ce l’ha. E infine c’è Tye, imprenditrice lesbica che ha avuto successo con una app di incontri ma che nella vita privata è un disastro. Loro si trovano ogni giorno, tra caffè alla moda e ristoranti, si scambiano opinioni e litigano, come tutti gli amici. Una serie divertente (di cui è stata annunciata la seconda stagione) e un occhio sulla cultura afroamericana di oggi nella Grande Mela.