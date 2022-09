“Harry Palmer”: gioco di spie durante la guerra fredda

Si puo' vedere su

Siamo in piena Guerra fredda nella miniserie disponibile su Now e Sky Atlantic dal 7 settembre. Harry Palmer (Joe Cole) è un militare britannico con il vizio del contrabbando. Quando viene scoperto, gli è offerta una sola via d’uscita: diventare una spia infiltrandosi in luoghi pericolosi (come Berlino all’epoca) e risolvendo missioni complesse, come quella di recuperare uno scienziato specializzato in delicatissime armi nucleari. Nel cast, anche Lucy Boynton, collega dei servizi segreti, e Ashley Thomas, agente della Cia. La miniserie è un libero adattamento del romanzo “La pratica Ipcress” di Len Deighton, il primo da cui venne la saga di film con Michael Caine.