“Harry Wild – La signora del delitto”: la seconda stagione su Rete 4

Torna la serie crime-drama con Jane Seymour, amatissima dottoressa ne “La signora del West” Harry Wild - La signora del delitto Lorenzo Di Palma







Parte venerdì 23 agosto, in prima serata su Rete 4, la seconda stagione inedita della serie “Harry Wild - La Signora del Delitto” con Jane Seymour. Nella serie, ambientata a Dublino, la Seymour - che tutti la ricordano per lo storico “La signora del West” e poi nel cult seriale “The Kominsky Method” - interpreta Harriet, detta“Harry”, Wild, un ex professoressa di inglese con un vero talento per le indagini.

Nella seconda stagione la singolare investigatrice e il suo giovane aiutante Fergus (Rohan Nedd) indagheranno sull’omicidio di un ex di Harry ucciso mentre era impegnato in un’indagine sotto copertura; sul caso di una donna scomparsa; sull’ avvelenamento di una damigella durante una festa di addio al nubilato; aiuteranno l’ex nuora di Harry, Orla (Amy Huberman) che chiede aiuto proprio all’ultima persona cui avrebbe voluto; e risolveranno altri due omicidi, il primo durante una serata con delitto in un hotel su un'isola sperduta e il secondo in una palestra di boxe.

Jane Seymour, pluripremiata attrice anglo-americana, è stata Bond Girl in “Vivi e lascia morire” del 1973, nominata Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico da Elisabetta II e, infine, la dame plus âgé mai apparsa senza veli su Playboy nel 2018.