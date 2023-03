“Hasta el cielo”: una nuova serie spagnola su Netflix

Dopo il successo dell'omonimo film del 2021, su Netflix sta spopolando la serie Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Da venerdì 17 marzo è disponibile su Netflix "Hasta el cielo", una serie in sette episodi che ha rapidamente conquistato il podio dei contenuti più visti sulla piattaforma streaming, collocandosi al terzo posto dopo "Tenebre e Ossa 2" e "Mare fuori" (rispettivamente in prima e seconda posizione).

La serie è figlia dell'omonimo film spagnolo del 2021: visto il successo, Netflix ne ha acquistato i diritti, avvalendosi sempre del team composto da Daniel Calparsoro e Jorge Guerricaechevarría. Prosegue la storia di uno dei personaggi principali, cioè Sole, figlia di un boss che sposa il criminale in ascesa (il film ne raccontava la parabola) Ángel, interpretato da Miguel Herrán ("Elite", "La casa di carta"). Qui Herrán non torna, mentre la protagonista è sempre interpretata da Asia Ortega Leiva.

La trama

Una telefonata nel cuore della notte cambia per sempre il destino di Sole: Ángel, il marito leader di una banda di gangster è morto. La giovane vedova si ritrova all'improvviso sola, a prendersi cura del figlio e di diversi affari problematici, ma si rifiuta di tornare sotto la tutela del padre Rogelio, uno dei più grossi ricettatori di Madrid. Decisa a costruirsi una vita, Sole troverà nuovi alleati che la aiuteranno a risolvere il mistero delle morti che hanno segnato il suo destino, mentre si mette in contatto con la banda di ladri, ne guadagna la fiducia e finisce per organizzare rapine altrettanto ambiziose di quelle del passato. Ma la polizia e i vari gruppi mafiosi con i quali entra in competizione non le renderanno la vita facile.

Il trailer

Il cast