“Hausen”, la serie tv horror su Sky il 20 febbraio

Sabato 20 febbraio su Sky Atlantic va in onda questa nuova serie Sky Original, ambientata in un condominio che si nutre delle sofferenze dei suoi inquilini

20 Febbraio 2021 | 9:00 di Paola Toia

Pronti per un sabato sera dai toni dark? È in arrivo "Hausen", in onda dal 20 febbraio alle 21.15 su Sky Atlantic, nuovo titolo Sky Original che combina horror, mistero e dramma.

Al centro della storia un inquietante complesso residenziale infestato, che si nutre della sofferenza dei suoi inquilini. Saranno otto gli episodi di questa serie, diretta da Thomas Stuber per Lago Film e commissionata da Sky Deutschland e Sky Studios.

"Hausen" ha come protagonista il sedicenne Juri, interpretato da Tristan Göbel, e Jaschek, l'attore Charly Hübner. Dopo la morte della madre, il ragazzo e il padre si trasferiscono in un complesso residenziale malandato alla periferia della città. Jaschek sarà il nuovo manutentore del palazzo e di certo avrà molto lavoro da fare.

Entrati nel loro appartamento, i due si accorgono che il riscaldamento non funziona e che dal lavandino della cucina esce un liquido nero disgustoso che sembra vivere di vita propria. Ma non sono queste le uniche stranezze, sembra infatti che ci sia qualcosa di inquietante e terribile nel palazzo. Lo stesso vale per gli inquilini, abbruttiti e sofferenti, con vite angoscianti e disagiate.

Juri non vuole perdere il senno come molti di loro e cerca di sfidare la presenza che ha preso possesso del condominio. Ma per combatterla dovrà convincere gli altri a collaborare.

La serie è disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV.