“Hawaii Five-0” e “NCIS: New Orleans”, i nuovi episodi su Rai2

Al via lunedì 7 giugno in prima serata gli episodi inediti delle due serie americane Simona De Gregorio







La decima e ultima stagione di "Hawaii Five-0" ci ha lasciati col fiato sospeso al settimo episodio, quando, dopo essersi infiltrati in un deposito del leader del cartello della droga, Steve (Alex O’Loughlin) e Junior (Beulah Koale) trovano Doris (Christine Lahti), la mamma di McGarreth. Prima che possa convincerla a scappare, Steve viene colpito e Doris viene pugnalata a morte. Cercando di superare il trauma della perdita, nelle restanti puntate (al via il 7 giugno) vedremo il protagonista e la sua squadra impegnati nuovamente in missioni ad alto rischio: dalla caccia all’assassino di un filantropo alle indagini su un aereo turistico abbattuto da un missile fino alla misteriosa uccisione di un allevatore. Per arrivare a un finale a sorpresa in cui McGarreth sarà alle prese con un caso aperto da ben 10 anni...

Ritornano anche le avventure della squadra speciale investigativa di "NCIS: New Orleans". Eravamo rimasti all’ottavo episodio della sesta stagione, con l’agente Pride (Scott Bakula) e il suo team determinati a trovare una soluzione all’omicidio di LaSalle (Lucas Black). Pride, però, viene messo in un angolo dopo le scomode indagini che individuano nel colpevole Eddie Barrett (Eddie Cahill). Ma nelle nuove puntate lo ritroviamo determinato ad andare a fondo sulla morte dell’amico. E non è tutto: a impegnare l’intero dipartimento sarà anche la scomparsa di Sebastian (Rob Kerkovich), che diventa irraggiungibile dopo essersi infiltrato sotto copertura in un’organizzazione terroristica.