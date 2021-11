“Hawkeye”: l’arciere degli Avengers lavora anche a Natale

Jeremy Renner torna nei panni dell’eroico Occhio di Falco nell’attesissima serie di Disney+ Jeremy Renner e Hailee Steinfeld sono i protagonisti di "Hawkeye", su Disney+ dal 24 novembre Francesco Chignola







Mentre gli “Eternals” conquistano il botteghino e in attesa che “Spider-Man - No way home” arrivi nelle sale il 15 dicembre, il Marvel Cinematic Universe (cioè l’universo narrativo condiviso da tutti i film targati Marvel Studios) continua a evolversi anche su Disney+. E lo fa a partire dal 24 novembre con una serie attesissima che riporta sullo schermo un “Avenger” molto amato… nonostante non abbia superpoteri.

Parliamo di Clint Barton, interpretato da Jeremy Renner, meglio noto come Occhio di Falco. La serie si intitola come il suo nome di battaglia in inglese, ovvero “Hawkeye”, ed è composta da sei episodi (subito i primi due, poi uno alla settimana). E l’atmosfera natalizia è al centro anche della trama: qualche tempo dopo i fatti di “Avengers: Endgame”, incontriamo Clint a New York, dove cerca di passare le Feste con la sua famiglia appendendo arco e frecce al chiodo.

Si ritroverà, invece, al centro di una cospirazione ai suoi danni. E suo malgrado dovrà fare da “mentore” a una giovane di talento, Kate Bishop (Hailee Steinfeld). I due arcieri formeranno una “strana coppia” in questo mix impeccabile di spionaggio e commedia (con scene d’azione che non hanno nulla da invidiare ai film del grande schermo) che ci porterà dritti fino a Natale.