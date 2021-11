“Hawkeye”: trama, cast e perché vedere la nuova serie Marvel

La miniserie con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld dedicata all’Avenger Clint Barton debutta in streaming su Disney+ Jeremy Renner e Hailee Steinfeld sono i protagonisti di "Hawkeye", su Disney+ dal 24 novembre Valentina Barzaghi







È la perfetta serie Marvel per le feste “Hawkeye”, la nuova produzione MCU (Marvel Cinematic Universe) in arrivo su Disney+ dal 24 novembre. Ambientata nel presente, pochi giorni prima di Natale, vede protagonista l’Avenger Clint Barton, conosciuto come Hawkeye e interpretato da Jeremy Renner. Sta trascorrendo una spensierata vacanza a New York con i figli, quando è costretto a rinunciarci per il sopraggiungere di un nuovo pericolo.

La minaccia gli si manifesta sotto le spoglie di un’intraprendente ventenne di nome Kate Bishop, vissuta col suo mito di arciere e superuomo senza superpoteri. Interpretata da Hailee Steinfeld, Kate è finita per sbaglio in un brutto guaio e per uscirne ha bisogno dell’aiuto di Hawkeye, coinvolto nei fatti in prima persona per motivi legati al suo passato. Nasce una nuova, temibile, coppia di eroi non convenzionali. Ma riusciranno i due a portare a termine la loro missione entro sei giorni, ovvero quelli che mancano a Natale, che Barton ha promesso di trascorrere in famiglia?

«Clint riuscirà a essere a casa per Natale? È divertente e una boccata d’aria fresca dopo che abbiamo visto il mondo finire, corpi celesti che esplodono, multiversi etc. "Hawkeye" è uno show che parla di qualcosa di molto umano» ha detto l’Executive Producer e Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige in conferenza stampa.

Arriva su Disney+ dopo altri titoli Marvel di grande successo come “WandaVision”, “The Falcon and The Winter Soldier”, “Loki” e la serie animata “What If...?”. «“Hawkeye" è una divertente serie action natalizia. "Loki" raccontava una storia ultraterrena, "The Falcon and The Winter Soldier" era più geopolitica, "WandaVision" era un omaggio alle sitcom» ha detto sempre Feige raccontando l’iter delle serie Marvel su Disney+. È già stato annunciato che nel 2022 si aggiungerà alla lista “Echo”, spin-off proprio di “Hawkeye”, in cui conosciamo per la prima volta il personaggio di Maya Lopez, interpretato da Alaqua Cox.

“Hawkeye” è più pop e meno caratterizzata a livello di genere e messa in scena delle serie Marvel uscite fino a oggi, ma è molto godibile: racconta una bella storia e costruisce uno splendido rapporto tra i suoi protagonisti. È un’avventura sorprendente in cui non entrano in gioco i superpoteri, ma azione, intrigo e amicizia, e in cui dramma e commedia si alternano creando ottimo intrattenimento per il pubblico.