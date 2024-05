“Hazbin Hotel”, una serie dissacrante. Da vedere su Prime Video

Non guardatela con i bambini: a dispetto dello stile d’animazione vivace, è decisamente per adulti Giulia Ausani







Si puo' vedere su

Non guardatela con i bambini: a dispetto dello stile d’animazione vivace, “Hazbin Hotel” è decisamente per adulti. Ambientata all’Inferno, racconta le vicende di Charlie Stella del Mattino, figlia di Lucifero, che mette su un albergo in cui ospitare anime dannate per aiutarle a redimersi e raggiungere il Paradiso. Intanto le schiere angeliche, capitanate da uno spietato Adamo (sì, quello della Genesi), si preparano a scendere all’Inferno per combattere la sovrappopolazione con uno sterminio.

Ne esce una serie dissacrante che non si fa problemi a regalare volgarità gratuite, ma tra una parolaccia e l’altra riflette su temi come il libero arbitrio e l’importanza dei legami con gli altri. E lo fa... cantando: con due canzoni a episodio, “Hazbin Hotel” è a tutti gli effetti un musical. E che musical: il cast originale è composto in larga parte da attori di Broadway. Nella versione italiana invece sentirete Neri Marcorè cantare “Fai schifo, baby...” (e non potrete fare a meno di intonarla anche voi).