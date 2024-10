“Heartstopper”, la favola che ci fa superare i traumi del liceo

La trasposizione televisiva dei fumetti di Alice Oseman ha conquistato milioni di abbonati in tutto il mondo Da sinistra: Kit Connor e Joe Locke, i protagonisti di "Hearstopper". Credit: © Joseph Sinclair/Netflix. Paolo Di Lorenzo







Nella Top 10 dei titoli più visti su Netflix c'è "Heartstopper", serie giovane arrivata alla sua terza stagione. Si tratta della trasposizione televisiva dei fumetti di Alice Oseman, autrice inglese anche al timone dello show Netflix. In Italia i romanzi sono editi da Mondadori: cinque in tutto, con un sesto (e ultimo) in arrivo nei prossimi mesi.

Ambientata nel liceo britannico Turham Grammar School, la serie ha per protagonista Charlie Spring (Joe Locke), un ragazzo brillante e introverso che si innamora di Nick Nelson (Kit Connor), suo compagno di classe e grande appassionato di rugby. La semplicità del loro amore ha conquistato milioni di abbonati in tutto il mondo e persino la vincitrice del Premio Oscar Olivia Colman, che interpreta la madre di Nick e che l'ha definita «Uno dei progetti più speciali a cui io abbia mai preso parte».

La serie ha trasformato i suoi due protagonisti in due stelle in ascesa: siamo di fronte ai due primi idoli della Generazione Alpha, cioè del pubblico nato dal 2010 in poi. Nelle ultime settimane Kit Connor sta spopolando a Broadway con "Romeo+Juliet" al fianco di Rachel Zegler, mentre Joe Locke si gode la popolarità che ha raggiunto grazie a "Agatha All Along", la nuova serie Disney+ del Marvel Cinematic Universe.

La premessa della storia di Nick e Charlie, ribadita in più occasioni dalla stessa autrice Alice Oseman, è quella di una favola. Il loro innamoramento, così come le vicende laterali del gruppo di amici e amiche, assume le sfumature pastello di un'utopia. Nel mondo di "Heartstopper" i problemi che affliggono la gioventù di oggi (e non solo), come l'omolesbobitransfobia e il bullismo, impallidiscono rispetto alla realtà.

A non esistere, per certi versi, sono anche i personaggi che non rientrino nello spettro Lgbtqia+. Il risultato di questa operazione è una realtà fatata, dove i conflitti non durano più di un episodio e ciascun personaggio vive un'esistenza per lo più imperturbabile.

"Heartstopper" eccelle nel farci respirare un'adolescenza di serenità, priva di scossoni o - meglio ancora - capace di riconciliarci coi traumi del liceo. È importante tenere a mente come serie come questa sottraggano un aspetto fondamentale del percorso di crescita, quello del conflitto.

Le favole sono belle perché ci fanno sognare, ma non sarebbe altrettanto bello poter raccontare delle storie a cui potersi veramente ispirare, che raccontino criticità senza esasperarle? Su questo aspettiamo l'eventuale quarta stagione di "Heartstopper" al varco.