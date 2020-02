“High School Musical: The Musical: La Serie”, il trailer della serie Disney+

25 Febbraio 2020 | 15:01 di Giulia Ausani

Su Disney+, il servizio streaming di Disney disponibile in Italia dal 24 marzo, ci sarà anche "High School Musical: The Musical: La serie", nuova produzione originale della piattaforma.



Come si vede nel primo trailer in italiano, la serie è un mockumentary (cioè un finto documentario) girato nella East High, la vera scuola in cui è stato ambientato il famoso musical Disney con Zac Efron. A distanza di quasi quindici anni dalle riprese, un'insegnante di teatro decide di mettere in piedi un musical ispirato al film, con gli studenti nelle parti dei vari protagonisti.

Tra gli alunni interessati ci sono Nini (Olivia Rodrigo), astro nascente della recitazione; Ricky (Joshua Bassett), skater ed ex di Nini che fa l’audizione solo per riconquistarla; E.J. (Matt Cornett), snob e affascinante nuovo ragazzo di Nini; e Gina (Sofia Wylie), l’ambiziosa nuova arrivata che nasconde scheletri nell’armadio.