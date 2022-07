“High School Musical: The Musical – La serie”: la terza stagione con Gina e Kourtney

Sofia Wylie e Dara Renee rivelano alcune anticipazioni della terza stagione, in streaming su Disney+ dal 27 luglio "High School Musical: The Musical - La serie", Sofia Wylie e Dara Renee Credit: © Disney+ Cecilia Uzzo







Cosa succede se "High School Musical" incontra "Camp Rock"? Si ottiene la terza stagione di "High School Musical: The Musical - La serie", in streaming su Disney+ da mercoledì 27 luglio 2022. Già rinnovata per una quarta stagione, la serie basata sull’omonimo franchise cinematografico è pronta a conquistare il pubblico con i nuovi episodi, che produrranno «lacrime di gioia e faranno piangere». Parola di Sofia Wylie, interprete di Gina Porter che abbiamo intervistato insieme a Dara Renee, cioè Kourtney Greene.



La terza stagione prevede tante novità, a cominciare dalla location. I Wildcats, gli studenti della East High, lasceranno la scuola per un campo estivo a conduzione familiare in California, per la precisione per Camp Shallow Lake. Durante l’estate, metteranno in scena una produzione di "Frozen". Ma la musica del film d’animazione non sarà l’unica: nella terza stagione dello show i ragazzi si esibiranno in tante esibizioni di brani del franchise di "High School Musical" e dello stesso "Camp Rock".

L’ambientazione non è l’unica novità della terza stagione di "High School Musical: The musical - La serie": ci sono grandi cambiamenti in arrivo, soprattutto per personaggi come Gina e Kourtney.

Senza fare spoiler, qual è il cambiamento principale del tuo personaggio in questa stagione?

Sofia Wylie «Penso che l’elemento più rilevante sia che in questa stagione Gina è innamorata come non mai. Ha il suo ragazzo, sta vivendo il suo primo campo estivo e sta per ottenere il suo primo ruolo da protagonista. Ci sono molte emozioni nel suo cuore, il che è divertente perché in passato è stata piuttosto triste».

Dara Renee «In questa stagione Courtney esce molto dalla sua zona di comfort. È un po’snob, le piacciono la moda e il trucco e si ritrova tra i boschi. Ha le battute più divertenti, sono davvero entusiasta di aver potuto esplorare l'umorismo in questa stagione con “Miss Courtney”».

Sul set, quali sono stati gli aspetti e i momenti più importanti?

Sofia Wylie: «In questa stagione mi sono sentita Beyoncé: in quelle precedenti facevo avanti e indietro tra il set e la scuola perché ero ancora minorenne, mentre questa volta ho potuto vivere come una vera attrice, interagendo con i colleghi. È stato più facile sviluppare relazioni autentiche».

Dara Renee: «È vero che ci conoscevamo già, ma durante le riprese di questa stagione ho imparato tanto dagli altri membri del cast, mi sono divertita come se fossi con gli amici e non mi sono nemmeno resa conto che stavamo lavorando».

Nel tempo libero, vi piace guardare altre serie tv?

Sofia Wylie: «Amo guardare serie tv, ho appena finito "Stranger Things". Lo adoro, sono tutti incredibilmente pieni di talento».

Dara Renee: «A me piacciono i gialli, amo "Only Murders in the Building", per me è la serie migliore da tutti i punti di vista».