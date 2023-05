“Hijack” è la nuova serie con Idris Elba

Il trailer del thriller a episodi su un dirottamente aereo, in arrivo in streaming Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Idris Elba è la star di "Hijack", nuova serie thriller in arrivo su Apple Tv+ dal 28 giugno. L’attore, cinque volte nominato agli Emmy Awards per “Luther”, ha interpretato e prodotto il titolo creato da George Kay (già autore della serie Netflix con Elba ("Lupin") e di "Criminal") e ideato insieme a Jim Field Smith. La serie è un thriller ad alta tensione, incentrata sugli sforzi delle autorità di gestire un dirottamento aereo e salvare i passeggeri, come si può intuire dal titolo che significa “dirottamento”. È composta da sette episodi e, dopo il debutto mondiale il 28 giugno con i primi due, sarà distribuita con un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 2 agosto.

La trama

Narrato in tempo reale, "Hijack" è un thriller ad alta tensione che segue il viaggio di un aereo dirottato verso Londra per un volo di sette ore, con le autorità di terra che tentano disperatamente di trovare una soluzione. Il responsabile è Sam Nelson, un abile negoziatore che deve usare tutta la sua astuzia per cercare di salvare la vita dei passeggeri, ma la strategia ad alto rischio che vuole utilizzare potrebbe essere la sua rovina.

Il trailer

Il cast

Idris Elba interpreta il protagonista Sam Nelson, il negoziatore responsabile della strategia per salvare i passeggeri. Archie Panjabi interpreta Zahra Gahfoor, un’agente dell'antiterrorismo che si trova a terra quando l'aereo viene dirottato e diventa lei stessa parte delle indagini. La serie è interpretata anche da Christine Adams, Max Beesley, Eve Myles, Neil Maskell, Jasper Britton, Harry Michell, Aimée Kelly, Mohamed Elsandel e Ben Miles.