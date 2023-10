“Hijack”, sette ore di tensione in alta quota. Da vedere su Apple Tv+

Questa serie riesce a moltiplicare in modo esponenziale i colpi di scena Idris elba è il protagonista di "Hijack" Ezio Genghini







Dopo aver visto “Hijack” sfidiamo chiunque, la prossima volta che salirà su un aereo, a non guardare con sospetto le persone che si trovano su quel volo. Perché tra loro potrebbero nascondersi uno o più dirottatori con le peggiori intenzioni. Partendo da una situazione non originalissima, questa serie di Apple Tv+ riesce a moltiplicare in modo esponenziale i colpi di scena e a tenere in sospeso fino all’ultimo lo spettatore.

Protagonista è Idris Elba, l’esperto di negoziazioni Sam Nelson, che si trova per caso su un volo di linea da Dubai a Londra che viene dirottato da misteriosi terroristi. “Sette ore in alta quota”, come dice il sottotitolo, suddivise proprio in sette episodi nei quali Sam farà di tutto per riportare a terra sani e salvi i passeggeri e se stesso. Districandosi in un continuo gioco di specchi in cui spesso nulla è come sembra, e i nemici non sono solo quelli con le armi in pugno. Apprezzabile che questa serie, pur lasciando aperta la possibilità di una seconda stagione, giunga a una conclusione.