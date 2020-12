“His dark materials 2” su Sky: trama e cast

16 Dicembre 2020 | 12:57 di Valentina Barzaghi

Il 21 dicembre arrivano su Sky e NowTv i nuovi episodi di “His dark materials - Queste oscure materie”, tratti dal secondo volume dell’omonima saga fantasy di Philip Pullman, intitolato “La lama sottile”. Firmata HBO-BBC, la serie è ambientata in un pianeta extra-umano in cui ogni persona è affiancata a un daimon, ovvero un animale che ne reincarna l’anima e che fa da spirito guida.

La trama e dove eravamo rimasti

Protagonista della storia è l’adolescente Lyra, che nella prima stagione abbiamo lasciato in fuga dall’ambigua Mrs. Coulter e sconvolta per la scomparsa del suo migliore amico. La ragazza è intenzionata a seguire Lord Asriel nello sconosciuto universo verso cui ha aperto un ponte, con l’obiettivo di creare una nuova repubblica contro l’Autorità.

Lyra giunge così nella misteriosa e abbandonata Cittagazze, dove incontra Will, un giovane umano che sta scappando da un passato difficile. I due scoprono che il loro destino è legato a una profezia secondo cui un ragazzo e una ragazza salveranno il mondo. Il loro viaggio si farà dunque tumultuoso e imprevedibile, con il Magistero alle costole e Mrs. Coulter intenzionata a riportare Lyra a casa a ogni costo.

Il cast

Il cast di “His dark materials 2” rivede, insieme a Dafne Keen (“Logan - The Wolverine”) nei panni della curiosa e coraggiosa Lyra Belacqua, Ruth Wilson (“The Affair”) in quelli di Mrs. Coulter, James McAvoy (saga “X-Men”, “Split”) in quelli di Lord Asriel e Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”, “Il ritorno di Mary Poppins”) in quelli di Lee Scoresby. New entry sono Amir Wilson (“Lettera al re”, “Il giardino segreto”) nel ruolo di Will e il bravo Andrew Scott (“Fleabag”, “1917”).

“His dark materials 2” è una serie dalle atmosfere perfette per il periodo natalizio: è una bella favola ricca di magia e avventura da guardare con tutta la famiglia.