“His Dark Materials”: la magia di Philip Pullman nella nuova serie Sky

Foto: Dafne Keen in "His dark materials"

01 Gennaio 2020 | 9:30 di Valentina Barzaghi

“His Dark Materials - Queste oscure materie” è la serie che gli amanti del fantasy stavano aspettando da tempo. Tratta dalla premiata trilogia best seller di Philip Pullman, autore di "La bussola d’oro" e di molti altri cult di genere, va in onda su Sky e Now TV a partire dall’1 gennaio. La sera di Capodanno verranno trasmessi i primi due degli otto episodi della serie, mentre gli altri saranno disponibili a coppie nelle settimane successive.

Il fantasy drama perfetto per tutta la famiglia è ambientato in un mondo parallelo, in cui sono la magia e l’avventura a farla da padrone. Le atmosfere surreali, gli animali umanizzati tanto cari a Pullman, lo stile steampunk, un mistero da risolvere e una nuova eroina da scoprire, sono i punti fermi di questa produzione televisiva a cinque stelle, visivamente potente e narrativamente incantata.