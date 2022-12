“His dark materials”: si conclude l’avventura di Lyra Belacqua

La serie tratta dai libri di Philip Pullman volge al termine su Now "His dark materials" Redazione Sorrisi







Con la terza stagione, dal 21 dicembre su Now (in contemporanea con Sky Atlantic), si conclude (quantomeno per ora) una delle più appassionanti saghe fantasy della tv. “His dark materials” è tratta dalla trilogia di libri uscita in Italia come “Queste oscure materie”, inaugurata da “La bussola d’oro” (da cui già era stato tratto un film con Nicole Kidman nel 2007).

Negli otto episodi conclusivi (due ogni settimana) tratti dal romanzo “Il cannocchiale d’ambra”, ritroviamo Lyra Belacqua (Dafne Keen), la ragazzina della profezia, pronta a tutto pur di conquistare la verità, affiancata da Will, il nuovo possessore della Lama Sottile.

Nel frattempo, si avvicina il momento della resa dei conti tra il padre di Lyra, Lord Asriel (James McAvoy), e l’Autorità. Nel cast, ritroviamo anche Ruth Wilson nei panni di Marisa, la madre di Lyra, ci sarà anche Amir Wilson ancora nei panni di Will Parry.

